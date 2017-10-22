Матч завершен
Спартак-2
Москва
3:1
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
22 окт. 2017, 15:00 МСК
22.10.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы