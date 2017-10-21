Матч завершен
Ротор
Волгоград
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
21 окт. 2017, 14:00 МСК
21.10.2017, 14:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы