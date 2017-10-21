Матч завершен
Луч
Владивосток
1:2
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
21 окт. 2017, 8:00 МСК
21.10.2017, 8:00 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы