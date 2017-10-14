Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
14 окт. 2017, 13:00 МСК
14.10.2017, 13:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы