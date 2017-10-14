Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
14 окт. 2017, 13:00 МСК
14.10.2017, 13:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы