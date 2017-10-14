Матч завершен
Сочи
Сочи
2:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
14 окт. 2017, 14:00 МСК
14.10.2017, 14:00 МСК
суббота
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы