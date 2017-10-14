Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 18 тур

ФНЛ,

18 тур

Россия
14 окт. 2017, 16:00 МСК
14.10.2017, 16:00 МСК
суббота
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы