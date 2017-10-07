Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
7 окт. 2017, 16:00 МСК
7.10.2017, 16:00 МСК
суббота
Дмитрий Недвижай
Дмитрий Недвижай
Главный Судья
Составы