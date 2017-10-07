Матч завершен
Оренбург
Оренбург
3:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
7 окт. 2017, 15:00 МСК
7.10.2017, 15:00 МСК
суббота
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
Составы