Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
7 окт. 2017, 17:00 МСК
7.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы