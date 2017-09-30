Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
30 сент. 2017, 15:00 МСК
30.09.2017, 15:00 МСК
суббота
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
Составы