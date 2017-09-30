Матч завершен
Сочи
Сочи
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
30 сент. 2017, 20:00 МСК
30.09.2017, 20:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы