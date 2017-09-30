Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:3
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
30 сент. 2017, 17:00 МСК
30.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
Составы