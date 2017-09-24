Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
24 сент. 2017, 16:00 МСК
24.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
Составы