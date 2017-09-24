Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
24 сент. 2017, 15:00 МСК
24.09.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы