Матч завершен
Балтика
Калининград
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

15 тур

Россия
24 сент. 2017, 18:00 МСК
24.09.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы