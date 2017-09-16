Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
16 сент. 2017, 15:00 МСК
16.09.2017, 15:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы