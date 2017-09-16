Матч завершен
Томь
Томск
1:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
16 сент. 2017, 14:00 МСК
16.09.2017, 14:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы