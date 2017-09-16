Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
16 сент. 2017, 17:00 МСК
16.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы