Матч завершен
Тюмень
Тюмень
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
10 сент. 2017, 14:00 МСК
10.09.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы