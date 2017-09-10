Матч завершен
Тамбов
Тамбов
3:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
10 сент. 2017, 16:00 МСК
10.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы