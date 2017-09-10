Матч завершен
Енисей
Красноярск
4:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
10 сент. 2017, 13:00 МСК
10.09.2017, 13:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы