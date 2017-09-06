Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
6 сент. 2017, 16:00 МСК
6.09.2017, 16:00 МСК
среда
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы