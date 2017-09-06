Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:3
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
6 сент. 2017, 18:00 МСК
6.09.2017, 18:00 МСК
среда
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы