Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
6 сент. 2017, 20:00 МСК
6.09.2017, 20:00 МСК
среда
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы