Матч завершен
Авангард
Курск
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
6 сент. 2017, 17:00 МСК
6.09.2017, 17:00 МСК
среда
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы