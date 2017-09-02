Матч завершен
Оренбург
Оренбург
3:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
2 сент. 2017, 16:00 МСК
2.09.2017, 16:00 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы