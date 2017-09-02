Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
4:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
2 сент. 2017, 18:00 МСК
2.09.2017, 18:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы