Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
2:3
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
27 авг. 2017, 20:00 МСК
27.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
Составы