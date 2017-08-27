Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
27 авг. 2017, 18:00 МСК
27.08.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы