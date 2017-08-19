Матч завершен
Балтика
Калининград
0:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
19 авг. 2017, 20:00 МСК
19.08.2017, 20:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы