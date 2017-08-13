Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:2
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
13 авг. 2017, 16:00 МСК
13.08.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы