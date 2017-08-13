Матч завершен
Факел
Воронеж
0:3
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
13 авг. 2017, 18:00 МСК
13.08.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
Составы