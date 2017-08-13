Матч завершен
Томь
Томск
1:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
13 авг. 2017, 15:00 МСК
13.08.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы