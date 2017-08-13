Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
4:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
13 авг. 2017, 20:00 МСК
13.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы