Матч завершен
Авангард
Курск
0:4
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
13 авг. 2017, 17:00 МСК
13.08.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Артём Любимов
Артём Любимов
Главный Судья
Составы