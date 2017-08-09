Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:3
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
9 авг. 2017, 16:00 МСК
9.08.2017, 16:00 МСК
среда
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы