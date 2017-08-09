Матч завершен
Тамбов
Тамбов
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
9 авг. 2017, 17:00 МСК
9.08.2017, 17:00 МСК
среда
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы