Матч завершен
Спартак-2
Москва
3:1
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
10 авг. 2017, 15:00 МСК
10.08.2017, 15:00 МСК
четверг
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы