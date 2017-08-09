Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
9 авг. 2017, 17:00 МСК
9.08.2017, 17:00 МСК
среда
Артём Любимов
Артём Любимов
Главный Судья
Составы