Матч завершен
Балтика
Калининград
0:5
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
9 авг. 2017, 20:00 МСК
9.08.2017, 20:00 МСК
среда
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы