Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
5 авг. 2017, 16:00 МСК
5.08.2017, 16:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы