Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
5 авг. 2017, 18:00 МСК
5.08.2017, 18:00 МСК
суббота
Дмитрий Недвижай
Дмитрий Недвижай
Главный Судья
Составы