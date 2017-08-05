Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
5 авг. 2017, 15:00 МСК
5.08.2017, 15:00 МСК
суббота
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы