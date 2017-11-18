Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
18 нояб. 2017, 13:00 МСК
18.11.2017, 13:00 МСК
суббота
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы