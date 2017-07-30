Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
30 июля 2017, 16:00 МСК
30.07.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Артём Любимов
Артём Любимов
Главный Судья
Составы