Матч завершен
Тамбов
Тамбов
5:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
30 июля 2017, 16:00 МСК
30.07.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы