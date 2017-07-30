Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
30 июля 2017, 18:00 МСК
30.07.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Дмитрий Недвижай
Дмитрий Недвижай
Главный Судья
Составы