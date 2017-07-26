Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
26 июля 2017, 18:00 МСК
26.07.2017, 18:00 МСК
среда
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы