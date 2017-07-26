Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
26 июля 2017, 20:00 МСК
26.07.2017, 20:00 МСК
среда
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы